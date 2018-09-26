Украина в ближайшее время выдворит консула Венгрии - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегово, иначе Украина его выдворит.

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто не согласовали общую позицию в связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области.

Об этом глава МИД Украины сообщил журналистам на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН после встречи с Сийярто в Нью-Йорке.

Климкин отметил, что встреча с Сийярто длилась час, что была "чрезвычайно непростой".

По его словам, логика Сийярто на встрече во многом напоминает российскую логику, поскольку он утверждал, что в Украине якобы сознательно преследуют представителей венгерской общины.

"Я сказал господину Сийярто, что, во-первых, мы всегда старались помочь нашей венгерской общине, помочь им чувствовать себя в стране, гражданами которой они являются, хорошо и не быть изолированными в смысле отсутствия украинского языка, изолированными в смысле понимания, в какой стране они живут", - сказал Климкин.

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По словам Климкина, на встрече они подробно обсудили отношения между странами. Министр отметил, что Сийярто "не хочет принимать нашу точку зрения".

"Проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема, почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Если она это хочет делать, то согласно Венской конвенции о консульских сношениях пусть спросит у нас об этом, и если мы это теоретически, конечно, позволим (консулу выдавать венгерские паспорта - УНИАН), тогда, пожалуйста, но мы этого не позволяем", - подчеркнул Климкин.

"Но венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, как скрывать новые приобретенные права и обязанности, и это фундаментальное нарушение также нашего законодательства, а также, как я сказал господину Сийярто, призывают манипулировать с украинскими документами, показывая одни документы при контроле на нашей стороне, совсем другие (на их стороне)", - отметил Климкин.

Также он сообщил, что в работе над совместным таможенным и пограничным контролем прогресс со всеми странами, кроме Венгрии. По словам министра, развития не существует именно потому, что венгерские консулы инструктируют граждан Украины, которые получили венгерские паспорта, показывать один паспорт, а потом показывать другой паспорт.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом мы видим этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула... Я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, он поедет домой (генеральный консул Венгрии в Берегово - УНИАН). Это безусловно", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что раздача венгерских паспортов противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто грозился прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.