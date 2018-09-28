Антимайдановца "Топаза" выпускают на свободу

Адвокат отметил, что согласно «закону Савченко» Кромской отбыл наказание больше, чем ему было назначено решением суда - 8 лет и 3,5 месяца вместо 8 лет лишения свободы.

В Харькове суд принял решение освободить из-под стражи лидера антимайдана, одного из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года Игната Кромского, известного под кличкой «Топаз».

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил один из адвокатов Кромского Дмитрий Горшколепов.

По его словам, соответствующее решение сегодня принял Октябрьский райсуд Харькова, пересмотрев по ходатайству еще одного адвоката Александра Шадрина срок содержания под стражей с учетом разъяснений пленума Верховного суда Украины и норм «закона Савченко».

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«С учетом разъяснений пленума Верховного суда Украины о применении порядка исчисления сроков по «закону Савченко» у него (Кромского - УНИАН) уже выходит более 8 лет. Эти разъяснения пленума были приняты во внимание, сроки зачислены в срок наказания. Таким образом - немедленно освободить из-под стражи», - сказал Горшколепов.

Адвокат отметил, что согласно «закону Савченко» Кромской отбыл наказание больше, чем ему было назначено решением суда - 8 лет и 3,5 месяца вместо 8 лет лишения свободы.

Горшколепов также сообщил, что сейчас продолжаются процессуальные действия и уже сегодня Кромской выйдет на свободу.

Как сообщал УНИАН, Кромского задержали 28 марта 2014 года. Он обвинялся в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины)

Летом 2015 года Киевский районный суд г. Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

30 января 2018 года Киевский районный суд г. Харькова приговорил Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Широкую известность "Топаз" приобрел после того, как в интернете опубликовали видео, на котором журналист попросил "Топаза" показать, что, где и как происходит в Мариинском парке Харькова. А когда начал снимать других парней, те повалили его на землю и начали бить.

Мужчина пытался объяснить, что он свой и просил помощи у главного "титушки" и восклицал: "Топаз, дай команду".

Видео: Реутов Борис