Переход украинских кораблей в Азовское море проходил в сложной обстановке - ВМС (фото)

ВМС Украины не просили разрешения у России, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

Переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей проходил в сложной обстановке и сопровождался опасными инцидентами со стороны российских военных сил.

Об этом сообщили 23 сентября в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 23 сентября, поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. При этом Военно-Морские Силы ВС Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС отметили, что переход кораблей к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.

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"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", - рассказали в ВМС.

В командовании отметили, что силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов.

"20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварийному происшествию в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 Военно-Морских Сил ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Из порта Бердянск им на встречу вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Сегодня украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.