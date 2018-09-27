Климкин задремал во время выступления Порошенко в ООН (видео)

Сон Павла Климкина "засекли" на 17-й минуте выступления Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин задремал во время выступления Петра Порошенко на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

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Видеозапись трансляции опубликовал на YouTube "5 канал". Так, на 17-й минуте появляется задремавший глава МИД Украины, супруга Порошенко Марина и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уснул в прямом эфире и в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.