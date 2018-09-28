"У нас по Красной площади бегают 10 "сталиных" и 15 "лениных": в Кремле прокомментировали разоблачение "Боширова"

На вопрос, проводит ли Россия собственное расследование "отравления в Солсбери", Песков отметил, что разбирательства по этому делу "требуют официальных данных".

В Кремле заявили, что не имеют информации присваивал ли звание «Героя России» президент Владимир Путин полковнику ГРУ Анатолию Чепиге, приехавшего в Великобританию по паспорту на имя Руслана Боширова и обвинённого в попытке отравить семью Скрипалей.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, бывает ли так, что человек награждается, но эта информация - тайная, и поэтому такой информации у него нет, Песков ответил, что ему нечего добавить по этой теме.

«Еще раз - мы бы не хотели продолжать вот эти дискуссии беспочвенные», - добавил он.

«Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более, муссировать его, имея в качестве партнера СМИ. Все эти рассуждения - кто на кого похож и так далее - у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в последние месяцы в британских и других СМИ по делу Скрипалей появляется множество сообщений.

«Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие правдивыми», - сказал Песков.

По его словам, ведутся разные расследования и журналистами, и расследования общественных организаций, и каких-то иных структур.

«Тоже с понятными вопросами относительно результатов этих расследований, мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основываются и так далее», - добавил он.

Песков добавил, что невозможно делать официальные заключения о том, «кто на кого похож и похож ли, где жил, где рос».

«Дело в том, что это все требует все-таки официальных данных. Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ. И мы не хотели бы этого делать. Это просто невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как этот инцидент со Скрипалями, иметь в качестве визави СМИ», - сказал он.

Как заявил Песков, чтобы российские соответствующие службы могли получить возможность участвовать в расследовании этого инцидента, «все-таки они должны иметь официальные исходные материалы».

«Эти материалы могут поступать только из компетентных источников», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в контексте расследования говорит о соответствующих службах РФ, а не администрации президента.

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«АП не является визави в этом вопросе, мы не занимаемся поиском людей, не занимаемся идентификацией людей, тем более, мы не являемся специальной службой», - сказал он.

Песков добавил, что российские правоохранители нуждаются в исходных материалах о произошедшем в Солсбери, только после получения таковых они смогут принимать участие в расследовании.

Как сообщал УНИАН, в Кремле пообещали уточнить, за участие в какой «миротворческой миссии» в 2014 году полковнику ГРУ Анатолию Чепиге (он же "Руслан Боширов"), обвинённому в попытке отравления семью Скрипалей в британском Солсбери, дали звание «Герой России».

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.