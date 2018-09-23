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«Миротворец» нашел венгерские паспорта у четырех закарпатских депутатов и заместителя мэра Чопа

09:30, 23 сентября 2018
Политика
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Местные закарпатские депутаты обладают венгерскими паспортами / imigrant-hungary.com

Пятеро граждан Украины, внесенные в базу проекта «Миротворец» за незаконное получение венгерских паспортов, являются депутатами местных советов и должностными лицами.

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Об этом свидетельствует информация в их анкетах, доступных в базе данных «Миротворца».

Так, Иосиф Фовриш и Степан Гал являются депутатами Виноградовского районного совета (Закарпатская область).

Адальберт Браун – депутатом Береговского районного совета, а Кароль Берки - депутатом от КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) Береговского райсовета.

Оскар Балог, у которого, согласно «Миротворцу», также есть венгерское гражданство, является заместителем городского головы города Чоп.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Дипломатический скандал спровоцировал очередное обострение отношений между Украиной и Венгрией.

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Новость в сюжете: Скандал з "раздачей" венгерских паспортов на Закарпатье
Теги: #Украина#паспорт#Венгрия#Миротворец