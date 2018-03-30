Передача патрульных катеров из США может затягиваться из-за интересов завода Порошенко – «Схемы» (видео)

Катера производства завода Порошенко по характеристикам являются хуже, чем американские, но стоят в шесть раз больше.

Ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. Но настоящей причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ катера.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» - «Американские "Айленди" и их украинские конкуренты».

30-метровые катера класса Island, которые ранее были на службе Береговой охраны США, в настоящее время стоят в порту Балтимора. Впервые о возможности их передачи Украине заговорили еще в 2014 году – сразу после аннексии Крыма и во время обсуждений концепции развития «москитного флота». В то время катера уже начали выводить из состава Береговой охраны США. «Схемы» опубликовали фрагменты затянутого межведомственной переписки о передаче этих двух катеров в течение 2014-2017 годов.

Во время визита в США журналисты «Схем» узнали из своих источников в Сенате, что Украина «упирается» подарку в виде катеров уже четвертый год – якобы из-за меркантильных мотивы руководства государства. Впоследствии то же самое сообщили и источники «Схем» в Пентагоне.

Майкл Карпентер, экс-советник вице-президента США времен Обамы Джо Байдена и бывший второй заместитель министра обороны США, который отвечал за Россию и Украину, также косвенно подтвердил эту информацию.

«До меня доходили слухи насчет катеров класса Island, предложенных Украине, – что существует альтернативная схема закупки и перепрофилирование судов, которые будут производиться на «Кузнице на Рыбальском» – судостроительном заводе в Киеве. В этом вопросе критически важно иметь прозрачность – потому что если вы не знаете, с чем конкурируете, вы не можете действительно выполнять программу вооружения Министерства обороны рационально», – заявил Карпентер.

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Журналисты выяснили, что ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (декоммунизированная «Ленинская кузница») – сегодня является единственным судостроительным предприятием, обеспечиващим военный флот катерами, которые могут составить конкуренцию американским. У завода два бенефициара – президент Украины Петр Порошенко и его близкий армейский товарищ, нардеп Игорь Кононенко. Оно производит в том числе катера проекта 58155 («Гюрза-М»). Два таких катера уже стоят на вооружении Военно-морских сил ВСУ, еще четыре скоро должны пополнить флот.

«Ввоз американских катеров, похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода», – говорится в расследовании.

Именно «Кузница на Рыбальском» будет продолжать строить корабли для флота Украины, по информации журналистов «Схем», на последующие изделия завода уже закладывают деньги в Государственном оборонном заказе.

Строительство новых катеров в Украине на отечественном заводе будет стоить государству от 27 до 35 миллионов долларов, сообщили журналистам в управлении кораблестроения ВМС.

При этом, как удалось установить «Схемам», за доставку и расконсервацию двух катеров Island придется заплатить примерно 10 миллионов долларов (5 миллионов за каждый). При этом, по данным специалистов ВМС, катера отечественного производства по характеристикам будут слабее чем американские.

«Получается, что один «Айленд» вместе с расходами на транспортировку, обучение украинских моряков и военное дооборудование обойдется украинскому бюджету в среднем в шесть раз дешевле, чем подобный катер с более слабыми характеристиками, но построенный на украинском заводе», – говорится в расследовании.

«Схемы» обратились за комментарием к Петру Порошенко. Услышав вопрос «Схем» относительно кораблей Island, Порошенко сначала удивился, рассмеялся, но, по сути не ответил. «Я извиняюсь, но сейчас у меня нет ответа, который я мог бы вам предоставить», – сказал президент и совладелец «Кузницы на Рыбальском».

Как выяснили «Схемы», передача кораблей Island формально затягивается через бюрократическую процедуру, урегулировать которую может Кабинет министров Украины, когда вынесет отдельное постановление. Чтобы Украина могла напрямую получить от США катера, заплатив за их «расконсервацию».

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Однако премьер-министр Владимир Гройсман не смог объяснить, почему до сих пор американские корабли не в Украине и направил министру обороны.

«Вы свяжитесь с Полтораком, он вам даст исчерпывающий комментарий, а если нужно, чтобы что-то принял господин Полторак, то он обратится официально в правительство, и мы примем решение», – сказал Владимир Гройсман.

На ремарку журналиста о том, что министр ранее уже обращался к правительству и попросил предоставить отдельное постановление Кабмина, Гройсман ответил: «Мы обязательно рассмотрим. Все, что касается обороны и оборонного ведомства, вам лучше получить информацию от министра обороны».

В свою очередь министр обороны Степан Полторак вместо ответов, сам начал задавать вопросы журналистам «Схем»: «Откуда у вас информация, что Украина не может получить эти корабли? Вы не можете знать эту информацию».

И добавил, что «никаких осложнений в процессе передачи катеров нет», впрочем «это тот вопрос, о котором он не хотел бы говорить на камеру».

Два патрульных катера класса Island выведены из состава Береговой охраны США. Часть оборудования и систем сняты, поэтому за техническое обслуживание и текущий ремонт Украина должна заплатить, еще до того, как их получит. По предварительным расчетам, которые получила редакция «Схем», два катера обойдутся в более чем 10 миллионов долларов – это «сопутствующие» расходы. Это в 6 раз дешевле, чем строить такой же корабль на украинском заводе – выяснили журналисты.

Видео: Радио Свобода онлайн