Корабли ВМС Украины идут в Азовское море через Керченский пролив – СМИ

По данным журналистов, судна «Донбасс» и «Корец» сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что начиная с перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ «Аметист» проекта 22460. Впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль.

Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.

Судно «Донбасс», как сообщается, планируют использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет.

Журналистам стало известно, что суда «Донбасс» и «Корец» сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Накануне в пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины у берегов оккупированного Крыма.

Оккупанты объяснили свои действия тем, что два корабля Военно-морских сил Украины якобы вошли "в исключительную экономическую зону России".