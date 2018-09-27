Порошенко обвинил Россию в попытках оккупировать Азовское море

Президент Украины заявил, что мир должен заставить РФ прекратить незаконные действия по блокированию международной морской навигации в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за блокирования Россией судоходства в Азовском море.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии настала очередь Украины, после Литвиненко – Скрипалей, после Аллепо – Идлиба...", - заявил президент.

"Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и иностранных судов", - подчеркнул Порошенко.

"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, на Азовском море, где продолжаются провокации со стороны российских пограничников, до конца 2018 года планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, что создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, которые направляются из/в украинские порты, со второй половины апреля.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которая определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают некие подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.