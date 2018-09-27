The Times: ГРУшник Чепига мог лично знать Скрипаля

Карьерный путь подозреваемого в покушении очень похож на тот, который прошла его жертва.

Полковник Анатолий Чепига был выпускником уважаемой академии военной разведки. Он трижды проходил боевую службу в годы войны в Чечне.

Военный ветеран с целым рядом наград и медалей стал солдатом-карьеристом, отслужив в отряде специального назначения, прежде чем пробиться в ГРУ. Его карьера на самом деле очень похожа на ту, которую построил Сергей Скрипаль.

Об этом пишет британское издание The Times, напоминая, что Скрипаль тоже был офицером ГРУ. И это может быть важным фактом для расследования покушения на него.

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Жертва нападения, как и тот, кто пришел его убивать, тоже имела боевой опыт. Правда, Скрипаль служил в Афганистане. Он был удостоен многочисленных наград и дослужился до звания полковника. Но разница в том, что Скрипаль решил работать на MI-6. От него британская разведка получила целый список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне.

Издание замечает, что месть и личная расправа могли сыграть определенную роль в покушении на Скрипаля. Некоторые аналитики указывают на то, что ветеранов войны в Чечне, как и в других конфликтах, связывает ревностная верность. И вот получается, что Скрипаль предал эту верность, что могло обидеть его бывших товарищей по оружию.

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Если это так, тогда не удивительно, что именно Чепигу отправили убивать экс-шпиона в Великобританию. Ведь это содержало определенную символическую логику.

«Фактически, карьерный путь и опыт полковника настолько точно отражает путь полковника Скрипаля, что появляется новый вариант объяснения: Чепига мог лично знать человека, убить которую его отправили», - допускает издание.