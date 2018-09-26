Порошенко выступил на Генассамблее ООН (видео)

Среди прочего Порошенко передаст генсеку ООН ноту о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН сегодня, 26 сентября. Украинский лидер в своей речи поговорил о миротворцах, а также передал ноту о прекращении "дружбы" с РФ.

Видео выступления с переводом на украинский язык:

Трансляция на языке оригинала:

Накануне президент Петр Порошенко с супругой Мариной уже прибыл в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН. Выступление Порошенко запланировано на 15:30-16:00 (22:30-23:00 по киевскому времени). Оно станет четвертым по счету.

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Главными темами президентского спича являются безопасность, гуманитарная ситуация на Донбассе, а также перспективы введения миротворческой миссии. Отдельно речь пойдет о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. По словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, соответствующую ноту Порошенко передаст генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В ходе сессии Генассамблеи также ожидается обсуждение нового проекта резолюции ООН по Крыму.

Программа визита в Нью-Йорк у Порошенко весьма насыщенная. На полях саммита он уже встретился с президентом Польши Аджеем Дудой, а также с лидерами украинской общины в США. Украинский президент обсудил с Дудой реформы в Украине, а также поблагодарил польского лидера за разговор с Трампом о "Северном потоке-2".

Кроме того, Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами европейских стран, стран Африки и Азии и украинской диаспорой, а также примет участие в саммите миротворчества ООН.