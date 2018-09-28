Прокуратура завела дело о госизмене из-за выдачи венгерских паспортов на Закарпатье

Отмечается, что осуществление досудебного расследования поручено сотрудникам СБУ и прокуратуры Закарпатской области.

Прокуратура Закарпатской области расследует факт выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в г. Берегово как государственную измену.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Внесены сведения в ЕРДР и зарегистрировано уголовное производство об умышленном совершении гражданами Украины действий во вред суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, что указывает на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что речь идет об опубликованном одним из центральных изданий видео, на котором граждане Украины, клянясь в верности другому государству, получают паспорта граждан Венгрии. При этом должностные лица учреждения, где происходили события, рекомендовали скрывать факт получения иностранного гражданства от государственных структур Украины.

По данным пресс-службы, осуществление досудебного расследования поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

В ведомстве добавили, что в ч. 1 ст.111 УК речь идет о государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В прокуратуре также напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст.111 УК освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи и с ними и о полученном задании.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула с Берегового и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

26 сентября министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто встретились в Нью-Йорке, но не согласовали общую позицию в связи с раздачей венгерского гражданства гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин вновь предложил венгерскому коллеге в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегового, иначе Украина его выдворит.