СМИ: односельчане узнали в "отравителе Скрипалей" полковника ГРУ

Жители села Березовка Амурской области подтвердили, что подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей сотрудник российской военной разведки Руслан Боширов похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

"Это он, Толя… Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", - заявили земляки Чепиги российскому изданию КоммерсантЪ на условиях анонимности.

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По их словам, семья Анатолия Чепиги долгое время жила в селе Березовка, а затем переехала в Благовещенск. Его супруга, по их сведениям, жила в Хабаровске. Собеседники Ъ сообщили, что видели Анатолия Чепигу по меньшей мере десять лет назад. А не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

"В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - заявила жительница Березовки, добавив, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

В то же время еще одна односельчанка не смогла узнать в опубликованных видео и фото Анатолия Чепигу. "Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - рассказала она.

По ее словам, все в селе знали, что Чепига служил в горячих точках.