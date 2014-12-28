​Депутаты со второго раза приняли изменения в Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 250 при необходимых 226.

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Документ закрепляет ряд ключевых налоговых изменений, которые касаются налогообложения доходов граждан – зарплат, пассивных доходов, пенсий, налогообложения имущества, включая недвижимость и автотранспорт, реформирует систему групп упрощенцев, а также вводит акциз на электроэнергию и налог с реализации подакцизных товаров.

Представляя проект закона в парламенте, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, в частности, на нефть - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, и 28% - при залежах свыше 5 км. Для компаний, которые ведут добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залежания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

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”Идея заключается в том, чтобы стимулировать предприятия, которые имеют договора о совместной деятельности по добыче природного газа, на переход к договорам о разделе продукции”, - отметил Яценюк.

Также премьер-министр заявил о вводе налога на транзит природного газа и аммиака, для которого необходим будет отдельный закон.

Кроме этого Яценюк сообщил, что вводится налог на пассивные доходы.

”Мы с вами вводим налогообложение так называемых пассивных доходов… - это проценты, дивиденды, роялти. Мы повышаем ставку налога для пассивных доходов, внимание, какие пассивные доходы - проценты, роялти и инвестиционная прибыль, - с 15% до 20%. Далее, для дивидендов, которые были выплачены субъектам предпринимательской деятельности, являющимися плательщиками налога на прибыль, ставка 5%. Для субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются плательщиками налога на прибыль, ставка - 20%”, - сказал Яценюк.

Относительно налога на недвижимость, премьер отметил, что он засчитывается и администрируется местными органами власти. По его словам, не облагаются налогом квартиры площадью до 60 квадратных метров и дома до 120 кв. м. Также не облагается налогом нежилая недвижимость, которая используется в аграрном секторе, в промышленности, МАФы и киоски, а также рынки.

Кроме этого премьер-министр сообщил, что вводится налог на оборот лотерей в размере 10%, а также повышаются все ставки на лицензии по алкоголю и табаку.

Документ входит в пакет подготовленных правительством законопроектов, необходимых для принятия государственного бюджета на 2015 год, и был принят в первом чтении 25 декабря.