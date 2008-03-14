Буш негласно поддержал вступление Украины в НАТО - Financial Times

Планируемый в апреле в преддверии саммита НАТО визит президента США Джорджа Буша в Украину увеличил разногласия по поводу принятия страны в члены Альянса. Как пишет газета The Financial Times, это решение фактически означает негласную поддержку США в вопросе о вступлении Украины. Теперь остается ждать, как на такое решение отреагируют Россия и те члены НАТО, которые негативно относятся к включению Украины в члены Альянса.

Газета.ру