Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК

Перед этим парламент не поддержал постановление, которым отменялось решение о принятии данного закона.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в сессионном зале подписал закон, которым увеличивается количество членов Центральной избирательной комиссии, и передает его на подпись президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер ВР подписал закон «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральную избирательную комиссию» после того, как депутаты не поддержали три постановления об отмене соответствующего решения парламента от 18 сентября.

За постановление об отмене закона, которая была внесена депутатами из "Оппозиционного блока" Игорем Шурмой и Михаилом Папиевым, проголосовал только 21 депутат (при необходимых минимум 226 – УНИАН).

За проект постановления, которым предлагалось отменить вчерашнее решение, и автором которого является народный депутат Украины Алена Шкрум из фракции «Батькивщина», проголосовали только 42 народных депутата.

За проект постановления депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Николая Скорика проголосовали лишь 26 народных депутатов.

Долженков заявил, что проект постановления, автором которого он является, не рассматривался на заседании Регламентного комитета сегодня, поэтому парламент не имел права рассматривать его без решения комитета.

Парубий отметил на заседании парламента, что данный закон необходим, чтобы разблокировать процесс обновления Центральной избирательной комиссии.

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Он призвал депутатов из фракции «Батькивщина» не поддерживать позицию депутатов "Оппозиционного блока", представители которого во время Майдана и во время работы прошлого парламента выступали против демократических сил. «Они убивали наших ребят на Майдане – не будьте с ними солидарны», - отметил председатель ВРУ и добавил, что «их интерес понятен – это указание Путина, указание Кремля – оставить старые институты».

После этого Парубий подписал закон.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла закон об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Он голосовался сразу в первом чтении и в целом.

Депутаты заявляли, что закон принимается с нарушением Регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов, а потому может быть оспорен в Конституционном суде, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

Координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала “несколько некорректным” увеличение количества членов ЦИК до 17 человек, поскольку через такое количество членов Центризбиркома возникает вопрос относительно определения кворума на заседаниях комиссии.

Депутат Михаил Папиев от фракции «Оппозиционный блок» заявил, что фракция обратится в Конституционный суд Украины по поводу неконституционности и нарушения процедуры при принятии закона.