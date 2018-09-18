Рада увеличила количество членов ЦИК до 17 человек

Ряд фракций настаивали на том, что закон принимается с нарушением Регламента и будет основание для его отмены Конституционным судом.

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, закон «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральную избирательную комиссию» (регистрационный номер 9090), который голосовался сразу в первом чтении и в целом поддержали 236 народных депутатов. В частности, 116 народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко», 64 — из фракции «Народный фронт», 16 — из фракции Радикальной партии, 13 — группа «Воля народа» и 16 — группа «Возрождение». Не голосовали в полном составе фракции: ВО «Батькивщина», «Самопомощь» и «Оппозиционный блок».

Председатель ВР Андрей Парубий, который является автором законопроекта, отметил, что украинский парламент не может допустить, чтобы выборы президента Украины и парламента произошли с составом ЦИК, который был избран во времена Януковича».

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Народный депутат Украины от фракции ВО «Батькивщина» Алена Шкрум заявила, что этот закон принимается с нарушением регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов. Такого же мнения и внефракционный народный депутат Виктор Чумак. По его словам, закон, принятый нелегитимным способом, может быть обжалован в Конституционном суде Украины, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

В то же время председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что принятие этого закона - это выход из ситуации, это возможность «переиграть президента» и не допустить проведения выборов со старым составом Центризбиркома, поскольку такие выборы могут ставиться под сомнение из-за нелегитимности ЦИК.