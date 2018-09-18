В Раде уточнили, сколько теперь членов необходимо для кворума в ЦИК

Кворум на заседаниях ЦИК после увеличения количества членов комиссии должен составлять 11 человек.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко утверждает, что после увеличения количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 кворум должен составлять 11 человек.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«В законе сказано: кворум - не менее двух третей голосов. Элементарный математический расчет показывает, что две трети от 17 - это, если в абсолютных числах, - 11,33. Поскольку не может быть 33 сотых члена комиссии, то элементарное закругление показывает, что это 11 членов ЦИК», - пояснил Черненко.

Он напомнил, что сейчас в состав ЦИК входят 15 человек и кворум составляет 10 человек.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада приняла внесенный вчера закон об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Закон голосовался сразу в первом чтении и в целом.

Депутаты заявляли, что закон принимается с нарушением Регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов, а посему может быть обжалован в Конституционном суде, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

Координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала «несколько некорректным» увеличение количества членов ЦИК до 17 человек, поскольку из-за такого количества членов Центризбиркома возникает вопрос об определении кворума на заседаниях комиссии.