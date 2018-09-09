Порошенко призвал Раду избрать новый состав ЦИК и разблокировать выборы в ОТГ

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании местных выборов, если есть какие несогласованности в законодательстве.

Президент Петр Порошенко подчеркивает необходимость разблокирования избирательного процесса во вновь созданных 127 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

Глава государства подчеркнул, что если есть какие-то несогласованности в законодательстве, то Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании процесса.

«Если для этого нужно решение Центральной избирательной комиссии, опять же Верховная Рада должна рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК. Это важно не только для создания объединенных территориальных громад, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в следующем году», - добавил Порошенко.

Глава государства отметил, что еще в апреле 2014 года подчеркивал, что децентрализация будет одной из главных реформ, и власть из Киева должна перейти к территориальным громадам.

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«Все очень скептически к этому относились. Говорили, пока они кандидаты, они все обещают. Потом никто из Киева власть не отдаст. Посмотрите, что сейчас происходит - децентрализация и добровольное создание объединенных территориальных громад уже охватывает более 8 млн человек», - сказал президент.

По его словам, сейчас наблюдаются успешные примеры реализации тех дополнительных полномочий, которые получили громады благодаря программе децентрализации. Президент отметил, что только в первом чтении проголосована конституционная реформа по децентрализации.

«Но я убежден, что мы будем решительно двигаться вперед, и у нас уже есть результаты», - добавил он.

Президент подчеркнул, что Житомир является удачным примером имплементации реформы по децентрализации.

Как сообщал УНИАН, 9 августа ЦИК обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия в связи с несогласованностями в законодательстве относительно референдумов.

ЦИК попросила дать разъяснения по поводу существующего на сегодняшний день законодательного регулирования организации и порядка проведения всеукраинского и местных референдумов в Украине, возможности назначения в установленном законом порядке ЦИК первых и дополнительных местных выборов без проведения местного референдума по поддержке добровольного объединения территориальных громад, добровольного присоединения к объединенной территориальной громаде, а также, при необходимости, внесения соответствующих изменений в законодательные акты с целью устранения правовых коллизий и несогласованностей.

В ЦИК подчеркнули, что необходимость такого обращения обусловлена тем, что закон «О всеукраинском референдуме» решением Конституционного суда от 26 апреля 2018 был признан неконституционным. При этом возникла правовая неопределенность относительно действия закона «О всеукраинском и местных референдумах» 1991 года, который был отменен указанным законом.

До получения разъяснений ЦИК отказалась назначать выборы в объединенных общинах.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Центризбирком принял решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов во вновь образованных громадах. Позже Гройсман заявил, что попытки остановить реформу децентрализации в Украине связаны с грязными политическими игрищами.