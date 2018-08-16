ЦИК расширила временные возможности назначения первых местных выборов

Первые местные выборы могут назначаться не позднее чем за 70 дней до дня выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последней.

Центральная избирательная комиссия Украины расширила временные возможности для назначения проведения первых местных выборов.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, 16 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

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"Комиссия при наличии соответствующих бюджетных ассигнований для организации подготовки и проведения местных выборов назначает первые местные выборы не позднее чем за семьдесят дней до дня таких выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последнего. Как исключение первые местные выборы могут быть назначены на другую дату", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что комиссия информирует о поступлении только сегодня, 16 августа, 12 представлений областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов из 6 областей и 1 представление - о дополнительных.

Кроме того, ЦИК ожидает поступления в ближайшее время ряда очередных обращений областных государственных администраций о назначении как первых местных, так и дополнительных выборов, о которых Комиссия уведомлена в рабочем порядке.

Как отметила заместитель председателя комиссии Жанна Усенко-Черная, ЦИК продолжает обработку обращений ОГА с целью назначения как можно большего количества первых местных и дополнительных выборов в объединенных территориальных общинах, что обеспечит приобщение к децентрализации более широкого круга субъектов. Решение ЦИК о назначении указанных выборов будет принято при обеспечении принципа правовой определенности, который является неотъемлемой, органической составляющей принципа верховенства права.

Отдельно комиссия утвердила техническое задание на создание Автоматизированной информационной системы "Официальный сайт Центральной избирательной комиссии".