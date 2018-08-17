ЦИК саботировала назначение выборов в объединенных громадах по указке Банковой – глава УКРОПа

16 августа члены ЦИК так и не смогли включить в повестку дня очередного заседания вопрос назначения выборов в ОТГ на 28 октября.

Центральная избирательная комиссия саботировала назначение выборов в объединенных территориальных громадах, которые должны были состояться осенью этого года. Тем самым орган в очередной раз доказал свою полную зависимость от Администрации Президента. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

Парламентарий отметил, что 16 августа члены ЦИК так и не смогли включить в повестку дня очередного заседания вопрос назначения выборов в ОТГ на 28 октября. Проект решения набрал всего пять голосов из восьми необходимых. Крайний срок для назначения выборов прошел 17 августа, но члены комиссии так и не собрались на заседание.

«Указание Банковой ЦИК не назначать очередные местные выборы могу объяснить не иначе как страхом проиграть в ОТГ», – написал Тарас Батенко.

По мнению нардепа, очевидно, что местные выборы в Украине вообще не состоятся до переизбрания президента.

«Отрицательный результат на местном уровне не должен портить нервы Петру Алексеевичу и отвлекать его от главного – как превзойти Кучму и Януковича и фальсифицировать президентские выборы 2019 года. Другой мотивации я не нахожу», – отметил укроповец.

9 августа 2018 года ЦИК незаконно остановила подготовку к местным выборам в ОТГ осенью 2018 года. По мнению комиссии, организации выборов может повредить отмена Конституционным Судом Закона «О всеукраинском референдуме» от 6 ноября 2012 года. Вопреки требованиям украинского законодательства, ЦИК даже не обратилась в КСУ за официальным разъяснением относительно принятого решения.

Напомним, Тарас Батенко призвал Центральную избирательную комиссию обеспечить назначение и проведение первых и дополнительных местных выборов в объединенных территориальных громадах осенью 2018 года. Соответствующее депутатское обращение укроповец направил председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Как известно, осенью этого года первые и дополнительные местные выборы запланированы в 98 объединенных территориальных громадах. Проголосовать на них должны почти 900 тысяч украинцев.