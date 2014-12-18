Украина и Польша создадут общую таможню – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в Люблине на встрече с представителями украинской общины.

"Мы договорились, что на всех пунктах пропуска вдоль западной границы Украины должны быть единые пограничные и таможенные органы. Не должны быть сначала украинские, а польские. Не должно быть очередей", - сказал он.

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