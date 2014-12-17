Миллион украинцев смогут без виз пересекать польскую границу

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с Коморовским в Варшаве.

"Мы говорили о расширении возможностей малого приграничного движения. Доступ сегодня к малому приграничному движению будет иметь почти миллион украинцев", - сказал он.

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Главы двух государств обсудили также пакет вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, взаимодействую стран в евроинтеграционной сфере.

Коморовский отметил, что Польша и в дальнейшем будет делиться с Украиной своим евроинтеграционным опытом и будет искать новые пути для его передачи украинским коллегам.

"Украина имеет право, а мы - должны помочь Украине в ее защите и евроинтеграции", - подчеркнул президент Польши.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, в ходе официального визита Порошенко в Польшу среди прочих документов представители Украины и Польши подписали протокол к соглашению о малом приграничном движении.

Как заявили в Посольстве Украины в Польше, "главными изменениями, которые вводятся протоколом, являются расширение перечня административно-территориальных единиц с украинской стороны на 4 населенных пункта, увеличение непрерывного пребывания граждан сторон в приграничной зоне другого государства до 90 дней каждый раз с даты пересечения границы, а также отмена платы за выдачу второго и последующих разрешений".