Боязнь новых санкций и риски для "Минска": боевики передумали проводить "выборы" осенью – росСМИ

Так называемые «выборы» боевики планировали провести в ноябре, однако реальной подготовки к ним в последние месяцы не было.

Так называемые «выборы» в оккупированных районах Донбасса будут перенесены с осени на неопределенный срок – такое решение согласовано с Москвой, и в ближайшее время будет объявлено официально.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник и трое собеседников из «ДНР» и «ЛНР».

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Отмечается, что среди названных причин переноса «выборов» – отсутствие прямой необходимости в переизбрании «депутатов» и «руководителей» в ОРДЛО, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. Кроме этого, в Донецк якобы приезжали российские социологи, которые выяснили, что настроения местных жителей являются "очень неблагоприятными для нынешней команды".

Источники подчеркнули, что реальной подготовки к «выборам» в последние месяцы не было. По их словам, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

О том, что в оккупированных районах Донбасса осенью пройдут выборы «парламента» и «глав республик», в начале года заявили представители боевиков в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Так называемые «выборы» планировали провести в ноябре.