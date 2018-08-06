В Раде призвали продлить действие особого статуса ОРДЛО

По словам Ирины Геращенко, в Кремле надеются, что ВР перед выборами в Украине не сможет продлить особый порядок в ОРДЛО.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко призывает украинский парламент продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Как сообщила первый заместитель председателя парламента на своей странице в Facebook, к руководству Верховной Рады обратился специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик с просьбой продлить особый порядок осуществления самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«В своем обращении этот уважаемый дипломат справедливо отмечает, что Верховная Рада Украины продемонстрировала основательную законотворческую работу, которая была проведена в рамках Минских соглашений с сентября 2014 года и февраля 2015 года. За последние годы был принят ряд важных законов, которые способствовали закладке фундамента текущего процесса политического урегулирования конфликта на востоке Украины», - отметила Геращенко.

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В связи с этим она отметила, что «с этим невозможно не согласиться, Украина, действительно, выполнила весь политический блок Минских соглашений, и это не признает только РФ».

«Однако в своем письме Мартин Сайдик обращает внимание на то, что действие закона Украины, предусматривающего особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пролонгированного на год в октябре 2017, заканчивается», - добавила Геращенко.

При этом первый заместитель председателя парламента напомнила, что закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым было продлено на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году, принимали в «драматических» условиях. Она подчеркнула, что этот закон был крайне необходим украинским дипломатам для усиления переговорной позиции относительно продления санкций против РФ».

«Тогда депутаты «Самопомочи» и некоторые внефракционные порвали микрофоны в президиуме (кстати, ущерб - а это несколько тысяч гривень за каждый микрофон - эти депутаты до сих пор не возместили), швыряли (дымовыми) шашками в присутствии детей, пришедших на экскурсию в ВР, кричали о предательстве и «захарченко в ВР». Прошел год. Как я тогда и апеллировала к коллегам из парламента, конечно, никаких «захарченко» в ВР быть не может (но там полно полезных «патриотов», которые подыгрывают Кремлю), пролонгация закона значительно усилила переговорные позиции наших дипломатов и властей и помогла продлению санкций против РФ в январе и июле 2018 года», - отметила Геращенко.

В то же время она отметила, что РФ ни на шаг не продвинулась в выполнении Минских соглашений.

«Каков сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому сценарию, как в ноябре 2014-го, готовятся к «выборам». Кремль ожидает (небезосновательно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, потому Украину обвинят в срыве политического блока, и друзья Кремля в ЕС, мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут «выборы», в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без «власти», а Украина не пролонгировала закон, и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе», - добавила Геращенко.

В этой связи она подчеркнула, что «осенью парламент ждет тяжелая дискуссия о пролонгации закона».

«Наши настоящие друзья из США, ЕС, из Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продления санкций. Я также буду апеллировать к коллегам-депутатам проявить мудрость и помочь нашим дипломатам, усилить их переговорные позиции, не дать ни одного шанса друзьям Кремля иметь аргументы для снятия санкций. Тем более, всем очевидно, что пролонгация этого закона - чистая формальность, он не вступит в действие, поскольку РФ не собирается уходить с Донбасса. Но мы должны усилить аргументы наших дипломатов», - отметила Геращенко.

«На первом в сентябре согласительном совете обращусь к лидерам фракций с просьбой провести дискуссию по вопросу пролонгации закона. Готова как участник минских переговоров прийти на встречу с фракциями, если есть необходимость и желание, и ответить на вопросы. Также предложу коллегам первое заседание нашей неформальной минской платформы посвятить именно этой проблематике. Голосование будет непростым и интересным, и точно покажет, кто прилагает усилия для того, чтобы ЕС продлил санкции, а кто заинтересован в снятии санкций с РФ», - заявила Геращенко.

«В письме Мартин Сайдик также справедливо отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для решения конфликта. И также дала бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2017 года вступил в силу закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый ВР 6 октября и подписанный президентом 7 октября. Этим законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Согласно закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады (далее - ОРДЛО).

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Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 «Заключительные положения» закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В статье 10 определены условия проведения внеочередных выборов депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских председателей в ОРДЛО.

В ранее принятом законе была определена дата выборов - 7 декабря 2014 года.

В законе «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» эта норма не отменена, но дата уже истекла.

В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.