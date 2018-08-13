Адвокат Медведчука угрожает через суд запретить фильм о Стусе

Адвокат Медведчука считает, что его клиент ничего не мог поделать, когда защищал в советском суде Василия Стуса.

Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко пообещал судиться, если в фильме "Стус" будет подана "недостоверная информация" о бывшем главе Администрации президента Лоенида Кучмы и куме президента РФ.

В частности, он готов будет даже запретить прокат киноленты, сообщается на сайте "Украинского выбора".

Игорь Кириленко обвинил премьер-министра Владимира Гройсмана в цензуре. Он обвинил правительство и журналистов в том, что "события прошлого используются в грязной политической игре".

Согласно заявлению, "политики, которые разбираются в исторической правде так же, как свинья в апельсинах, решили использовать фильм о Стусе для политического пиара, а также для дискредитации Виктора Медведчука". "К сожалению, навыки управления, оставшиеся у Гройсмана со времен винницкого рынка, никуда не делись и на посту премьера-министра. Да и откуда взяться другим?", - спрашивает адвокат.

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Игорь Кириленко считает, что Василий Стус не скрывал, что всегда выступал и будет выступать против советского строя и советской власти. Таким образом, он якобы сам показал свою борьбу против существовавшего тогда Советского Союза, поэтому "был изначально, с момента своего ареста, запрограммирован на получение соответствующего приговора и практически заранее известного срока отбывания наказания, поэтому роль адвоката, которого само государство принудительно привлекало для участия в подобных делах, была незавидна и не играла существенной роли в заранее известном приговоре".

Таким образом, как уверяет защитник Медведчука, "любой советский адвокат, который жил и работал в СССР, максимум что мог сделать, так это попробовать хоть немного смягчить приговор, но это получалось крайне редко".

Как сообщалось, из сценария фильма об украинском диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, убрали сцену с Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.

Справка. Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Виктор Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не позволил это сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.