Из сценария фильма о Стусе удалили сцены с его адвокатом Медведчуком

Продюсеры фильма объясняют это тем, что эти сцены не "влезли" в хронометраж.

Из фильма про украинского диссидента Василия Стуса убрали сцену с кумом Путина и переговорщиком от Украины в Минске Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.

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Об этом на своей странице в Facebook написал актер и телеведущий Геннадий Попенко.

"Проходя кастинг на фильм "Стус", я читал сценарий к фильму. В нем БЫЛА сцена последнего суда над Стусом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук, признал не только суд, но и "вину" Стуса", - написал Попенко.

Он добавил, что впоследствии заметили, что сцены с Медведчуком в сценарии уже нет, как и в целом его персонажа.

"Спросил об этом у актеров, играющих в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам", - написал актер.

Участники съемочного процесса, по его словам, говорят, что "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят без провокаций доснять картину, то нужно убрать сцену суда над Стусом.

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Факт того, что сцены с Медведчуком в фильме не будет, подтвердил продюссер ленты Артем Денисов, сообщает "Украинская правда".

"Да, действительно удалили, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предполагал почти 180 минут", - отметил продюсер.

Он также назвал информацию о звонке от имени Медведчука фейком.

Режиссер-постановщик картины Роман Бровко также рассказал в интервью "Радио Свобода", что сцену суда вырезали из-за большого хронометража, однако добавил: "Хотя у меня такое впечатление, что даже если там была бы фигура Медведчука, то, может, даже некоторые крупнейшие кинопрокатчики в Украине не хотели бы это кино брать в прокат, потому что вроде цензуры нет, запрета нет, но есть такие определенные до сих пор...".

Бровко также рассказал, что сын Стуса Дмитрий отметил, что проблема была не в том, что адвокатом был именно Медведчук, а в системе, слугой которой он был.

"Дмитрий Стус сказал так, что мой отец понимал, что ни один советский адвокат, который фактически является слугой системы, ему не поможет, поэтому мой отец просил дать западного адвоката, из международных организаций...Медведчук или кто-либо другой не помог бы ему", - рассказал Бровко.