Порошенко выразил соболезнования премьеру Австралии

Об этом глава государства написал на странице в Twitter.

"Выражаю соболезнования дружественному австралийскому народу и премьер-министру @TonyAbbottMHR лично", - сказано в сообщении.

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