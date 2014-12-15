В сети появились видео и фото штурма кафе и освобождения заложников в Сиднее

В сети появилось видео перестрелки во время штурма сиднейского кафе.

Также опубликованы фотографии, на которых австралийская полиция освобождает заложников кафе Lindt.

Как ранее сообщалось, сегодня в 9:45 по местному времени неизвестный захватил в заложники персонал и посетителей сиднейского кафе Lindt в торговом центре Martin Place.

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Позже стало известно, что террорист, который захватил заложников в Сиднее, оказался 49-летним иранцем. По информации австралийского телеканала «Скай Ньюс», его зовут Мэн Харон Монис, он также известен под псевдонимом «шейх Харон». По сведениям телеканала, он прибыл в Австралию еще в 1996 году как беженец, в прошлом году проходил по делу об убийстве.