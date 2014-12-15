В Сиднее иранец более 16 часов удерживал заложников в кафе: есть погибшие и раненые
СМИ сообщают, что во время штурма полиции погиб мужчина, который захватил посетителей кофейни.
Как минимум два человека, по сообщениям, погибли сегодня, когда полиция в городе Сиднее в Австралии штурмовала кофейню, где были захвачены заложники. Об этом сообщает Радио Свобода.
Есть также несколько раненых, которых вынесли из здания на носилках. Как сообщают, погиб мужчина, который захватил посетителей кафе, и кто-то из заложников.
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Драма длилась более 16 часов.
По данным полиции, нападавшим был 50-летний беглец из Ирана по имени Ман Гарон Монис. Он уже находился в Австралии под следствием по ряду преступлений, в частности, с применением насилия и был выпущен на свободу под залог. Он был также признан виновным в рассылке писем с угрозами и оскорблениями семьям австралийских военнослужащих, которые погибли за пределами страны.