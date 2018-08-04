Продление действия закона об особом порядке самоуправления ОРЛДО будет зависеть от иностранных партнеров - Парубий

По его словам, этот год показал, что никаких изменений на Донбассе не произошло.

Решение о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРЛДО во многом будет зависеть от иностранных партнеров Украины.

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Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, находясь в Тустани на Львовщине, сообщает пресс-служба парламента.

В частности, он отметил, что продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области в октябре этого года не будет иметь никакого влияния, «поскольку Путин не планировал и не планирует выполнять какие-либо соглашения».

«Этот год показал, что никаких изменений не произошло. Перед нынешним завершением срока мы будем советоваться, необходимо продлевать действие закона или такой необходимости уже нет», - сказал он.

Спикер отметил, что это решение в некоторой степени будет зависеть и от позиции международных партнеров, «потому что понятно, что крайне важно сохранить санкции против России».

«Важно сохранить международное позиционирование Украины для защиты украинских интересов не только на общегосударственном уровне, насколько это возможно», - отметил Парубий.

По его словам, «по этому вопросу будет проведено совещание с председателями фракций, где и будет определено, продлевать или нет действие закона».

Как сообщал УНИАН, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила еще на год его действие.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения условий, изложенных в ст. 10, в частности в части по выводу всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.