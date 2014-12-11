Сегодня Рада попробует утвердить программу Кабмина и изменить границы районов Донецкой области (прямая трансляция)

Также, согласно повестке дня, в первом чтении предлагается проголосовать за отзыв из руководства парламентскими комитетами депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Следовательно, они будут просто членами комитетов, сообщает «Украинская правда».

По предложению Юлии Тимошенко и ее соратников из "Батькивщины" депутаты могут обратиться в Государственную Думу РФ и президенту России относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко.

Читайте такжеВ Раде готовят постановление, которое признает войной АТО на Донбассе

Кроме того, на первое чтение вынесено предложение изменить границы 4 районов Донецкой области: Артемовского, Волновахского, Новоазовского и Тельмановского.

Также в первом чтении планируется рассмотреть президентский законопроект №1343 о совершенствовании координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны.