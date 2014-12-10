Мэр Запорожья призывает депутатов горсовета прийти на сессию

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации на мониторах в сессионном зале на данный момент в зале «осталось 25 депутатов, сессия нелегитимна».

Этому предшествовало то, что на сессию пришел народный депутат Олег Ляшко и потребовал от мэра Александра Сина написать заявление об отставке по собственному желанию. А мэр Запорожья Син в свою очередь заявил, что готов вынести вопрос о доверии ему на голосование депутатов.

Сейчас мэр просит депутатов, которых к началу сессии в зале было 58, вернуться на рабочие места и продолжить работу сессии, но пока что безуспешно.

Читайте такжеАваков ответил мэру Запорожья: У МВД нет информации о якобы подготовке захвата власти в городеПо данным местных СМИ, Син уже написал под давлением митингующих заявление об отставке.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Запорожье проходит сессия Запорожского горсовета, накануне которой мэр Запорожья Син обнародовал на официальном сайте горсовета «экстренное заявление» о «запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе с привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдоактивистов» с целью «устранения от исполнения обязанностей депутатов городского совета, исполкома горсовета и городского головы».

Утром 10 декабря перед зданием мэрии собралось более 300 человек с требованиями отставки мэра Запорожья Александра Сина.

Участники акции протеста стоят с плакатами «Запорожье без Сина!», «Вор должен сидеть!», установили клетку, в которой разместили чучело с фамилией мэра и требуют от Александра Сина уйти в отставку.