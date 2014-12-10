В Запорожье перед зданием мэрии более 300 человек требуют отставки мэра

Участники акции протеста, анонсировавшейся в соцсети под названием «Запорожье без Сина», собрались на площади перед зданием мэрии с плакатами «Запорожье без Сина!», «Вор должен сидеть!», установили клетку, в которой разместили чучело с фамилией мэра и требуют от Александра Сина уйти в отставку.

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Столкновений участников акции между собой или правоохранителями, которых в здании запорожской мэрии более 100 человек, на данный момент не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Запорожье проходит сессия Запорожского горсовета, в преддверии которой мэр Запорожья Син обнародовал на официальном сайте горсовета «экстренное заявление» о «запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе с привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдоактивистов» с целью «отстранения от выполнения обязанностей депутатов городского совета, исполкома горсовета и городского головы».

Параллельно в соцсети появилась информация о проведении 10 декабря перед зданием Запорожского горсовета акции «Запорожье без Сина!».

Вечером 9 декабря на официальном сайте ГУ МВД Украины в Запорожской области коллегия Запорожского главка милиции обратилась к жителям региона, планирующим принять участие в анонсированных акциях, с просьбой не иметь при себе оружия и предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений».