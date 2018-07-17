Четыре года после сбития Боинга над Донбассом: от России до сих пор не добились ответственности (видео)

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе малайзийского Боинга под Донецком в 2014 году.

Ровно четыре года назад – 17 июля 2014 года – вечером в новостных лентах появились первые сообщения о трагедии, которая произошла в тот день в небе над Донбассом. Тогда еще не было известно точного числа жертв, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета рейса MH17.

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Известно было только, откуда и куда направлялся пассажирский самолет Боинг-777 Малайзийских авиалиний - из Амстердама в Куала-Лумпур – и то, что он был сбит ракетой, о чем сразу хвастались российские оккупанты, которые заявили, что сбили украинский военный самолет, передает радио Свобода. Впоследствии стало известно, что погибли в той катастрофе 298 человек, а из них более 200 были гражданами Нидерландов.

Вот каким было одно из первых сообщений, которое на своей странице в соцсети написал четыре года назад 17 июля руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук: «В 16:20 пропала связь наземных служб в Киеве и Ростове с авиалайнером компании Malaysia Airlines, который совершал рейс Амстердам-Куала-Лумпур». «Украинские силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции средств ПВО. Вместе с тем, средства ПВО постоянно применяют в этом регионе пророссийские террористы и подразделения Вооруженных сил России», – написал Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационный сопротивление».

Государственное предприятие «Украэрорух» тогда также подтвердило крушение малайзийского авиалайнера вблизи украинско-российской границы.

Того же дня коротко перед 17-ю часами по Киеву боевики группировки «ДНР» на своих аккаунтах в соцсетях хвастались, что сбили «еще один украинский самолет» и даже обнародовали видео, как они цинично назвали, «птицепада».

Сейчас, через четыре года после той трагедии, известно уже почти о «каждом шаге» передвижения самолета и об ответственных за его сбитие, однако, до конца правда все еще не выяснена.

Накануне с призывом к России «помочь выяснить правду» в деле о катастрофе MH17 обратились участники G7. Кремль должен отчитаться за «свою роль» в катастрофе малазийского Боинга над Донбассом, считают министры иностранных дел стран G7. «Выводы группы о роли России в сбитии MH17 являются убедительными, внушительными и глубоко тревожными», – говорится в заявлении МИД Канады, которая сейчас председательствует в G7.

Ранее с таким же призывом к официальной Москве выступили лидеры Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда же заявил, что хотел бы, чтобы гибель рейса МН17 стала одной из тем встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля. Однако, эти пожелания не оправдались – об этой теме не вспомнили президенты США и России на совместной пресс-конференции в Хельсинки по окончании встречи, и вопросов от журналистов накануне годовщины трагедии также на поступало.

Весной международная совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители пяти стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которой следует, что Боинг 17 июля 2014 года был сбит с установки «Бук», принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии. JIT опубликовала ролик, в котором объяснила, как именно следователи определили эту принадлежность.

Конкретных виновных лиц в докладе не назвали. После его публикации – 25 мая – Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе малайзийского Боинга под Донецком в 2014 году. Эти страны, принимающие участие в работе следственной группы, призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу.

Через два дня после публикации расследования Совместной следственной группы в Нидерландах, международная группа расследователей Bellingcat и российское издание The Insider на пресс-конференции в Гааге также представили дополнительные факты, которые, по их словам, как никогда свидетельствуют о причастности России к сбитию самолета малазийских авиалиний рейса MH17 над территорией Восточной Украины в 2014 году.

Однако все эти факты Россия отвергает. Как и призывы признать ответственность за катастрофу МН17. В Москве утверждают, что Совместная следственная группа и международные расследователи игнорируют информацию, предоставленную российской стороной. В российских СМИ и заявлениях официальных лиц назывались различные версии катастрофы, в которой обвиняли, в частности, украинских военных, однако в ходе следствия эти обвинения не нашли подтверждения. А Россия до сих пор не ответила Совместной следственной группе, был ли «Бук» 53-й бригады использован на востоке Украины и применяли ли его для сбития самолета.

Суд по делу катастрофы MH17 будет проходить в Нидерландах, однако приговор Международного суда может быть выполнен в Украине, если осужденных не выдадут голландской стороне.