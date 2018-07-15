G7 призвала Россию "немедленно" начать сотрудничество по расследованию катастрофы МН17

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" подчеркнули, что выводы Совместной следственной группы о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, внушительными и очень тревожными.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию сотрудничать с Австралией и Нидерландами в вопросе расследования сбивания малайзийского «Боинга» (рейс MH17).

Как сообщается на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в «Большой семерке», главы МИД стран G7 сегодня обнародовали заявление накануне годовщины сбивания «Боинга» авиакомпании Malaysian Airlines:

«Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки", Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского Союза, решительно совместно осуждаем катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Читайте такжеВ Минюсте о катастрофе MH17 над Донбассом: ответственно высшее руководство России

MH17 перевозил 298 членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки», - отмечается в документе.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" подчеркнули, что полностью поддерживают работу Совместной следственной группы (JIT), которая проводит расследование катастрофы.

«Заключения JIT о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, значительными и очень тревожными...», - подчеркивается в заявлении.

Главы МИД G7 отметили, что, согласно международному законодательству, лица, ответственные за неприемлемые действия, такие как обстрел или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.

Они призвали Россию «немедленно добросовестно взаимодействовать с Австралией и Нидерландами для установления и урегулирования всех вопросов, касающихся каких-либо потенциальных нарушений международного права».

Справка УНИАН. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.