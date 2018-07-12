ВР ратифицировала соглашение с Нидерландами о совместном расследовании сбития МН17

Соглашение должно урегулировать вопрос относительно преследования и осуждения в Нидерландах лиц, связанных с этим преступлением.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о ратификации соглашения с Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбитием самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года (№0194).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовал 241 народный депутат из 357 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусмотрено ратифицировать с двумя заявлениями соглашение, заключенное 7 июля 2017 года в Таллинне, которое вступает в силу в день получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Украины «О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбитием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года».

Соглашение должно урегулировать вопрос преследования и осуждения в Нидерландах лиц, связанных с сбитием самолета.

Справка УНИАН. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.