Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за решение о продлении санкций против РФ

Слова особой благодарности украинский лидер выразил канцлеру Германии и президенту Франции.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Европейского Союза за решение о продлении санкций против Российской Федерации.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной», - отметил он.

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Слова особой благодарности Порошенко выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону «за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей».

«Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия продолжит подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства», - подчеркнул президент Украины.

«Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!» - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, лидеры 28 стран-членов ЕС согласились продлить экономические санкции против России за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины еще на полгода - до 31 января 2019 года.

"Лидеры ЕС на Европейском Совете согласились продлить экономические санкции против России на шесть месяцев", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Справка. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 июля 2018 года.