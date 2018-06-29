Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против России (видео)

Принятые ранее штрафные меры по отношению к РФ действуют до 31 июля.

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против Москвы.

О достижении компромисса по беженцам утром в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 июня 2018 г.

Как сообщает DW, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение Евросоюзом финансовых санкций в отношении тех государств, которые отказываются принимать у себя соискателей убежища.