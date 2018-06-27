Украина ведет две войны – глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании упомянул о российской агрессии.

Страны Запада должны помнить, что Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии России и развивая демократию.

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Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в столице Дании Копенгагене, передает "Радио Свобода".

"Через год после лондонской конференции по реформированию Украины сильная международная поддержка для Украины сегодня в Копенгагене. Значительный прогресс в реформах достигнут, но украинское правительство должно опираться на этот импульс. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь", – указал британский чиновник в сети Twitter.

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for 🇺🇦 in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Russian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 27, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон посоветовал отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.