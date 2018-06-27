Украина ведет две войны – глава МИД Британии

13:46, 27 июня 2018
Политика
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Борис Джонсон / REUTERS

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Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в столице Дании Копенгагене, передает "Радио Свобода".

"Через год после лондонской конференции по реформированию Украины сильная международная поддержка для Украины сегодня в Копенгагене. Значительный прогресс в реформах достигнут, но украинское правительство должно опираться на этот импульс. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь", – указал британский чиновник в сети Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон посоветовал отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.

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Теги: #Британия#Украина#война#Борис Джонсон