В Британии советуют отменить скандальную поправку к украинскому закону об Антикоррупционном суде

В то же время Борис Джонсон позитивно отозвался о ходе реформ в Украине, похвалив власть за то, что она "решилась на реформы".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предлагает вернуть только что созданному Высшему антикоррупционному суду право на апелляцию по делам, рассмотрение которых уже началось.

Об этом он заявил во время выступления на конференции по реформам в Украине, которая проходит в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

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"Очень важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность заниматься всеми делами, которые подпадают под его юрисдикцию, в том числе относительно решений, которые принимаются первой инстанцией (в судах общей юрисдикции - УНИАН)", - пояснил он.

В то же время Борис Джонсон позитивно отозвался о ходе реформ в Украине, похвалив власть за то, что она "решилась на реформы".

Как сообщал УНИАН, 26 июня президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о запуске работы Антикоррупционного суда в Украине.

Законом устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимых для реализации этого закона.

После публикации текста закона Центр противодействия коррупции (ЦПК) нашел в нем опасную лазейку. В частности, апелляции относительно дел НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в созданном Антикоррупционном суде.