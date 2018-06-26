Известный украинский журналист заявил, что идет в политику

Дмитрий Гнап заявил, что примет участие в парламентских выборах, и готов принять участие в президентских праймериз.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап идет в политику. Об этом он заявил в Facebook.

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"Я принял решение оставить журналистику. И идти в политику. Потому что я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее чувствуют себя. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, через которого так же будут воровать наши налоги и наше общее имущество. [...] Чем больше нас там, а их там меньше - тем больше шансов на настоящие перемены", - написал Гнап.

"Обязательно приму участие в парламентских выборах. В отношении президентских, то я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы поддержим. Лично я готов принять участие в этих президентских праймериз", - сообщил Гнап.

Как сообщал УНИАН, ранее ветеран украинской политики Бессмертный объявил об участии в президентской гонке.