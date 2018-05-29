Ветеран украинской политики Бессмертный объявил об участии в президентской гонке

После начала российской агрессии Бессмертный вышел из ТКГ в Минске, назвав формат неэффективным.

Бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что будет баллотироваться на пост президента.

Как передает Громадське радио, он сообщил об этом журналистам в Киеве. При этом Безсмертный раскритиковал действующую власть.

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Бессмертный является одним из авторов украинской Конституции, народным депутатом Украины четырех созывов. В парламенте был представителем президента Кучмы. Занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам административно-территориальной реформы. Был одним из руководителей "Нашей Украины”. Был послом Украины в Беларуси. После начала российской агрессии Роман Безсмертный был представителем Украины в трехсторонний контактной группе в Минске, но вышел оттуда, назвав минский формат неэффективным.

Как сообщал УНИАН, недавно певец Иво Бобул объявил о намерении бороться за президентский пост.