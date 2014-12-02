Обама и Туск обсудили возможность новых санкций против РФ

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. "Они согласились, что санкции против России не могут быть смягчены до тех пор, пока она не выполнит минских договоренностей, подтвердили общее осуждение аннексии Крыма Россией. Лидеры оценили, какие дополнительные шаги могут оказаться необходимыми для того, чтобы ответить на дестабилизационные действия РФ на востоке Украины и в Крыму", - отметила пресс-служба.

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Барак Обама и Дональд Туск договорились, что будут способствовать тому, чтобы Украина получила необходимую финансовую помощь от международных организаций.