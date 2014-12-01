Европа и США заявили, что Россия должна уйти с Донбасса
Президент Европейского Совета Дональд Туск и президент США Барак Обама отмечают, что Россия должна уйти с востока Украины, прекратить поставлять военные подразделения и оборудование и позволить эффективно контролировать границу.
Как сообщает Европейский Совет, об этом шла речь во время их телефонного разговора после того, как Туск официально вступил в должность президента Европейского Совета.
"Мы разделяем обеспокоенность в связи с кризисом в Украине и согласились с тем, как важно для России уйти из восточной Украины, прекратить снабжение подразделений и оборудования, позволить эффективно контролировать границу и позволить ОБСЕ продолжить свою миссию. Все заложники должны быть освобождены", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Туск и Обама заявили о том, что ЕС и США продолжат работать вместе, включая работу над санкциями, а также предоставлять Украине финансовую поддержку. "Мы договорились быть едиными и держать стабильный курс", - отмечается в сообщении.
Президенты также затронули вопрос безопасности и необходимости дальнейшего укрепления связей между Евросоюзом и НАТО.
Кроме того, стороны обсудили важность переговоров по трансатлантической торговле и инвестиционному партнерству.