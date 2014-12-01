Европа и США заявили, что Россия должна уйти с Донбасса

Как сообщает Европейский Совет, об этом шла речь во время их телефонного разговора после того, как Туск официально вступил в должность президента Европейского Совета.

"Мы разделяем обеспокоенность в связи с кризисом в Украине и согласились с тем, как важно для России уйти из восточной Украины, прекратить снабжение подразделений и оборудования, позволить эффективно контролировать границу и позволить ОБСЕ продолжить свою миссию. Все заложники должны быть освобождены", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Туск и Обама заявили о том, что ЕС и США продолжат работать вместе, включая работу над санкциями, а также предоставлять Украине финансовую поддержку. "Мы договорились быть едиными и держать стабильный курс", - отмечается в сообщении.

Президенты также затронули вопрос безопасности и необходимости дальнейшего укрепления связей между Евросоюзом и НАТО.

Кроме того, стороны обсудили важность переговоров по трансатлантической торговле и инвестиционному партнерству.