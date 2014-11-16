Обама заявил о готовности усилить давление на Россию

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после завершения саммита лидеров стран G20, который состоялся в австралийском Брисбене.

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Барак Обама отметил, что в последнее время провел несколько разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского президента, его позиция в частном разговоре с Путиным относительно кризиса в Украине была такой же, какую он отстаивает публично.

"У России есть возможность избрать другой путь, чтобы решить проблему Украины таким образом, когда уважается суверенитет Украины, и в соответствии с международным правом. Именно этому мы отдаем предпочтение. Если будет именно так, тогда я буду первым, кто предложит отменить санкции, которые, откровенно говоря, имеют разрушительное влияние на российскую экономику", - сказал президент США.

Кроме того, американский лидер отметил, что если Владимир Путин будет продолжать идти избранным путем, а именно: нарушать нормы международного права, обеспечивать сепаратистов в Украине тяжелым вооружением, нарушать минские договоренности, на которые он согласился, то в таком случае международная изоляция России продолжится.

"Во время моих встреч с европейскими лидерами они подтвердили свою точку зрения, что сейчас Россия не придерживается соглашения, которое Владимир Путин подписал или на которое согласился, и следствием является то, что мы собираемся продолжать поддерживать экономическую изоляцию, сохраняя при этом возможность для дипломатического решения", - подчеркнул Барак Обама.

Он также заявил, что США вместе с партнерами "сохраняют возможности и постоянно изучают дополнительные механизмы, чтобы, в случае необходимости, усилить давление на Россию".