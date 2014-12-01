Гонтарева собирается подать в отставку уже на этой неделе - СМИ

Руководитель НБУ Валерия Гонтарева собирается подать в отставку на этой неделе.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники на банковском рынке и в руководстве Нацбанка.

По словам одного из сотрудников Нацбанка, заявление об отставке Гонтарева написала еще две недели назад.

"Она просто опережает неизбежное", - говорит один из украинских банкиров.

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По его словам, под постановление об увольнении уже есть голоса и также те, кто будут продвигать ее увольнения среди народных депутатов.

По словам сотрудника НБУ, в конце прошлой недели Гонтарева уже предварительно попрощалась с коллективом и поблагодарила за работу.

В Администрации президента уже ищут ей замену.

Сейчас рассматриваются две кандидатуры - нынешнего руководителя "Ощадбанка Андрея Пышного и предыдущего правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука.

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В пресс-службе Нацбанка отказались комментировать информацию об отставке Гонтаревой

Как известно, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект обращения к президенту с просьбой освободить Гонтареву от должности. Авторами проекта являются бывшие "регионалы", голосовавшие за законы 16 января, Дмитрий Святаш и Валерий Писаренко.

Как известно, одной из претензий к Гонтаревой является то, что НБУ не смог удержать гривну.

Гонтарева попыталась купить 200 долларов в первом банке, что попался, чтобы продемонстрировать, что нормативы НБУ по продаже валюты выполняются и валюта, в установленном объеме, доступна для покупки гражданам. Однако, кассир "Сбербанка России" отказалась продать ей валюту.