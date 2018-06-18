Прокуроры отрицают факт сотрудничества организатора "убийства" Бабченко с контрразведкой

Адвокаты утверждают, что Герман действовал в интересах украинской контрразведки.

Прокуроры заявили, что подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман никогда не сотрудничал с контрразведкой.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры на заседании Апелляционного суда города Киева заявили, что у них есть письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорится о том, что Герман никогда не сотрудничал с контрразведкой. «Прошу приобщить письмо Департамента контрразведки СБУ, в котором указано, что Герман не привлекался к проведению контрразведывательной операции», - сказал прокурор Роман Циб.

Судьи заявили, что дадут оценку этому письму в совещательной комнате.

Отметим, что адвокаты утверждают, что Герман действовал в интересах украинской контрразведки.

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации по Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 18 июня, Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу адвокатов подозреваемого на избранную ему меру пресечения.