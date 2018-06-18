Герман заявил, что в "расстрельном списке" из 47 фамилий Бабченко не было

Также подозреваемый подтвердил подлинность "списка 47",однако, по словам Германа, фамилии Бабченко в этом списке не было.

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявляет, что в так называемом «расстрельном списке» было 47 фамилий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман заявил журналистам перед началом судебного заседания Апелляционного суда города Киева.

Он сообщил журналистам, что действовал по заданию контрразведки и при посредничестве Дмитрия, фамилию которого забыл, с позывным «Дитрих».

Также подозреваемый подтвердил, что делал закладки оружия, и аутентичность «списка 47». Однако, по словам Германа, фамилии Бабченко в этом списке не было, а была фамилия сына министра внутренних дел Арсена Авакова.

Герман также отметил, что его сотрудничество с контрразведкой документально не зафиксировано, то есть он не подписывал никаких бумаг о сотрудничестве.

На вопрос журналистов, почему он доверился незнакомому человеку и поверил, что этот человек из контрразведки, он ответил, что действительно доверял и не требовал никаких документальных подтверждений. Также Герман сообщил, что его позывной был «Герб».

На вопрос, было ли у контрразведки его агентурное дело, Герман сказал, что не знает.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил $40 тыс. за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за $30 тыс. убить журналиста и передал задаток в размере $15 тыс. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.