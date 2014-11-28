Спецподразделения РФ уничтожили одного из главарей боевиков в Антраците - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Как ранее сообщалось - у бандитов продолжается раздел сфер влияния. В частности, подобные «разборки» произошли в подконтрольном террористам городе Антрацит. Об этом сообщает источник из партизанского отряда, действующего на оккупированных территориях украинского Донбасса», - говорится в сообщении.

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«В Антраците террористы не пришли к консенсусу по вопросам, связанных с грабежом местных жителей, запугиванием и другими видами «законного дохода» так называемых «рыцарей Новороссии», и произошла стрельба в одном из притонов террористов. В результате темпераментного выяснения отношений был убит «комендант» города Антрацит», - добавляет штаб.

«Из другого источника стало известно, что эти события являются ничем иным, как зачисткой спецподразделениями Российской Федерации неугодных Москве главарей бандформирований», - отмечает пресс-центр АТО.